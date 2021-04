**Superlega: Ceferin, 'lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo'** (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Le parole di Ceferin su Agnelli? Non si può dire in pubblico una cosa del ge… - CarcarloMarr : La grande famiglia del calcio europeo di Ceferin: PSG e Manchester City. Bella famiglia di merda. #Superlega - sscalcionapoli1 : Ceferin: 'Sono lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo' #Superlega -