**Superlega: Ceferin, 'lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo'** (Di martedì 20 aprile 2021) Nyon, 20 apr. (Adnkronos) – "Sono lieto di dare il bentornato al City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell'ascoltare le tante voci – in particolare quella dei loro tifosi – che hanno enunciato i benefici vitali che l'attuale sistema ha per tutto il calcio europeo". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin ha accolto con favore il ritiro del Manchester City dalla Superlega. "Ci vuole coraggio per ammettere un errore, ma non ho mai dubitato che avessero la capacità e il buon senso di prendere quella decisione", ha aggiunto.

