Superlega | Ceferin | “La Juventus era in Serie B | l’UEFA ha difeso il merito sportivo”

(Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente delAleksanderè intervenuto in occasione del congresso UEFA, occupandosi del discorso d’apertura: “Il calcio cambia ed i club dovrebbero capire che ilè del. Prima di Ferguson tutti sapete dov’era il Manchester United. Stesso discorso per la, che era inB. Se avessero fatto laqualche decennio fa vi avrebbero preso parte il Porto, la Stella Rossa o il Nottingham Forrest. E’ stataa proteggere la competitività e il, ma a quanto pare il riconoscimento non esiste“. “Voglio dire ai presidenti dei club, specialmente quelli inglesi, che hanno fatto un grande errore. Non importa se sia per avarizia o ignoranza, ciò che conta è che c’è ...

Il gioco si è fatto duro da subito. Ora è guerra aperta tra le istituzioni calcistivhe e i 12 club della. Dopo l'affondo di ieri di, presidente dell'Uefa , ora è la volta del presidente della Fifa Gianni Infantino che da Montreux, in Svizzera, non usa mezzi termini e minaccia le ...Tutto per valutare la creazione parallela della, il maxi - torneo che prevede la ... Al congresso odierno ha preso la parola il presidente UEFA Aleksander, consideratosi subito parte ...Ancora Ceferin. Il presidente della Uefa è tornato all'attacco ... Se i club che controllavano il calcio qualche decennio fa avessero deciso di fare una Superlega, come sarebbe stata? Ci avrebbero ...MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Quello che non si può fare è insultare, così come ha fatto il presidente della Uefa nei confronti di Andrea Agnelli, è inaccettabile”. Così il presidente della Uefa e de ...