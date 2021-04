Superlega, Ceferin: “Calcio ha bisogno di squadre come l’Atalanta” (Di martedì 20 aprile 2021) Aleksander Ceferin evoca il modello Atalanta, qualificata con ottimi risultati alle ultime due edizioni della Champions League, nel suo intervento al congresso di Montreux. “Abbiamo bisogno di squadre come l’Atalanta o la Dinamo Zagabria. Se il Calcio europeo è al massimo livello mondiale lo deve in gran parte alla sua diversità. Bisogna che il sogno resti vivo per tutti“, ha spiegato il presidente dell’Uefa prima di aggiungere sulla nuova Champions che “Vi sarà un’implicazione più importante dei club, anche a livello finanziario, anche se l’Uefa ne manterrà il controllo“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Aleksanderevoca il modello Atalanta, qualificata con ottimi risultati alle ultime due edizioni della Champions League, nel suo intervento al congresso di Montreux. “Abbiamodio la Dinamo Zagabria. Se ileuropeo è al massimo livello mondiale lo deve in gran parte alla sua diversità. Bisogna che il sogno resti vivo per tutti“, ha spiegato il presidente dell’Uefa prima di aggiungere sulla nuova Champions che “Vi sarà un’implicazione più importante dei club, anche a livello finanziario, anche se l’Uefa ne manterrà il controllo“. SportFace.

