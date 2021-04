Superlega, Ceferin all’attacco: “abbiamo bisogno di squadre come l’Atalanta, la Juve 15 anni fa era in Serie B” (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente Uefa Aleksander Ceferin continua a rincarare la dose, nel mirino la Superlega ed i club partecipanti alla competizione. “Il calcio non appartiene a nessuno. O meglio, appartiene a tutti, perché il calcio fa parte del nostro patrimonio. Rispetto per la storia. Rispetto per la tradizione. Rispetto per gli altri. Questo significa qualcosa”, ha ribadito al Congresso di Montreux. Non sono mancati gli attacchi nei confronti dei club: “abbiamo bisogno di squadre come l’Atalanta. Siete in tempo per cambiare idea. Se il calcio europeo è al massimo livello mondiale sia per quanto riguarda i club che le nazionali, lo deve in gran parte alla sua diversità. Bisogna che il sogno resti vivo per tutti”. Superlega, l’Inter rischia lo scudetto: ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente Uefa Aleksandercontinua a rincarare la dose, nel mirino laed i club partecipanti alla competizione. “Il calcio non appartiene a nessuno. O meglio, appartiene a tutti, perché il calcio fa parte del nostro patrimonio. Rispetto per la storia. Rispetto per la tradizione. Rispetto per gli altri. Questo significa qualcosa”, ha ribadito al Congresso di Montreux. Non sono mancati gli attacchi nei confronti dei club: “di. Siete in tempo per cambiare idea. Se il calcio europeo è al massimo livello mondiale sia per quanto riguarda i club che le nazionali, lo deve in gran parte alla sua diversità. Bisogna che il sogno resti vivo per tutti”., l’Inter rischia lo scudetto: ...

capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Le parole di Ceferin su Agnelli? Non si può dire in pubblico una cosa del ge… - mattiamaestri46 : RT @Gazzetta_it: #Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La #Juve? 15 anni fa era in B...' - fraraf85 : @sportmediaset Ceferin:” siete in tempo per cambiare idea, conto fino a 5, 4, 3,5 -3,3,- 3-2,5-2, vi prego posso gi… -