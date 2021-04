SuperLega | Cassano | “Ceferin ha sventrato Agnelli” Video

(Di martedì 20 aprile 2021) Antonio, ex Milan, in diretta sulla BoboTV su Twitch ha parlato dellae ha espresso il proprio parere sulle parole che Aleksander, presidente della UEFA, ha riservato ad Andrea. Ecco il suo pensiero nellanews.

- ' È inconcepibile pensare ad un campionato a sé per 12 squadre. Queste grandi potenze del calcio devono capire che è uno sport della gente e che anche le piccole squadre, che fanno ...Antoniosi schiera duramente contro lae fa una richiesta al presidente della Figc Gravina Dure parole dicontro la. Le parole alla Bobo Tv e la richiesta a Gravina. "È inconcepibile pensare ad un campionato a sé. Queste grandi potenze del calcio devono capire che è uno sport della gente ...Come potrebbe funzionare il nuovo torneo, chi lo trasmette, chi partecipa oltre alle 12 fondatrici, dove finiscono i soldi ...Dopo Antonio Cassano, anche Lele Adani. Durante la BoboTv di ieri sera, i due ex calciatori sono scagliati contro i 12 club che hanno dato vita alla Superlega europea. L'ex difensore di ...