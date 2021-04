Superlega, Boris Johnson pensa a legge per bloccare ribelli. Media: “City, Chelsea e Atletico lasciano. Si dimette Ceo dello United” (Di martedì 20 aprile 2021) Mentre l’Inghilterra si fa capofila dei tentativi di sabotare il progetto della Superlega, con il governo che ha promesso provvedimenti ad hoc per impedirne la creazione, il club dei 12 inizia a perdere pezzi, con i Media inglesi e spagnoli che raccontano di Chelsea, Manchester City e Atletico Madrid pronti a fare un passo indietro dopo le polemiche nate dopo l’annuncio della creazione della nuova lega. Mentre il Guardian riporta che il Ceo del Manchester United, Ed Woodward, si è dimesso. Le opzioni sul tavolo di Downing Street Un’azione incrociata, tra sport e politica, per fermare l’addio alle competizioni Uefa di sei club della Premier League. Con Boris Johnson a guidare la reazione. Il premier ha formalizzato un impegno a nome del governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Mentre l’Inghilterra si fa capofila dei tentativi di sabotare il progetto della, con il governo che ha promesso provvedimenti ad hoc per impedirne la creazione, il club dei 12 inizia a perdere pezzi, con iinglesi e spagnoli che raccontano di, ManchesterMadrid pronti a fare un passo indietro dopo le polemiche nate dopo l’annuncio della creazione della nuova lega. Mentre il Guardian riporta che il Ceo del Manchester, Ed Woodward, si è dimesso. Le opzioni sul tavolo di Downing Street Un’azione incrociata, tra sport e politica, per fermare l’addio alle competizioni Uefa di sei club della Premier League. Cona guidare la reazione. Il premier ha formalizzato un impegno a nome del governo ...

