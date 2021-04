SuperLega, Boniek: “Squadre ricche, ma vince l’Atalanta” / Video (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex giocatore Zbigniew Boniek ha parlato della nuova SuperLega, esprimendosi contrario. A suo dire anche le piccole possono vincere. Eppure i dati degli ultimi anni non gli danno affatto ragione. Le parole nella Video news. Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex giocatore Zbigniewha parlato della nuova, esprimendosi contrario. A suo dire anche le piccole possonore. Eppure i dati degli ultimi anni non gli danno affatto ragione. Le parole nellanews.

Advertising

TuttoMercatoWeb : È nata la Superlega! Boniek: 'La Juve non batte nemmeno la povera e piccola Atalanta' - repubblica : Superlega, Zibì Boniek: 'Vanno in guerra spinti dai debiti, non funzionerà' - Enzovit : Boniek: 'Superlega guerra mondiale del calcio. E sul comportamento di Agnelli...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: POLONIA - Boniek: 'La Superlega è la guerra mondiale del calcio, non so come finirà, non capisco il comportamento di Ag… - susydigennaro : RT @napolimagazine: POLONIA - Boniek: 'La Superlega è la guerra mondiale del calcio, non so come finirà, non capisco il comportamento di Ag… -