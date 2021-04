Superlega: avvocato Pezzano, 'scontro non conviene a nessuno, rivoluzione per diritti tv' (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

MatteoPedrosi : Ancora #DeZerbi: “Il calcio è di tutti ed è meritocratico. Il comportamento di questi club lede il diritto del più… - Domenic66983846 : RT @LeonettiFrank: 'La Juve non non può essere esclusa da nessuna competizione, i club hanno diritto a partecipare alla SuperLega'. Avvocat… - TV7Benevento : Superlega: avvocato Pezzano, 'scontro non conviene a nessuno, rivoluzione per diritti tv'... - SimoneNasso1 : De Zerbi: '#SuperLega? È come se il figlio di un operaio non possa sognare in futuro di fare il dottore o l'avvocat… - FMCROfficial : Ma lui fa i paragoni tra Superlega ed il figlio dell’operaio che non può studiare per fare l’avvocato. Mica gli int… -