Superlega, Agnelli alla Serie A: “Cosa cambia? Lo Scudetto lo vinciamo noi da 80 anni” (Di martedì 20 aprile 2021) Terremoto in Serie A.Non si abbassano i riflettori sulla nascita della Superlega che, ormai da ieri, sta agitando tutto il mondo del calcio. Momenti di tensione anche questa mattina quando, nel corso dell'assemblea di Lega chiesto dai club per discutere della spinosa questione, si è tenuto un botta e risposta tra i presidenti delle società del massimo campionato italiano e il numero uno della Juventus Andrea Agnelli. "Con 350 milioni l'anno garantiti, lo Scudetto lo vinceranno sempre Juventus, Milan e Inter" hanno sottolineato i proprietari e gli amministratori delegati in conference call: "Ma è così da ottant'anni, mi pare", ha risposto il presidente bianconero.Una replica che, come riportato da "La Repubblica", ha fatto infuriare gran parte dei partecipanti. Secondo il quotidiano infatti, in virtù ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Terremoto inA.Non si abbassano i riflettori sulla nascita dellache, ormai da ieri, sta agitando tutto il mondo del calcio. Momenti di tensione anche questa mattina quando, nel corso dell'assemblea di Lega chiesto dai club per discutere della spinosa questione, si è tenuto un botta e risposta tra i presidenti delle società del massimo campionato italiano e il numero uno della Juventus Andrea. "Con 350 milioni l'anno garantiti, lolo vinceranno sempre Juventus, Milan e Inter" hanno sottolineato i proprietari e gli amministratori delegati in conference call: "Ma è così da ottant', mi pare", ha risposto il presidente bianconero.Una replica che, come riportato da "La Repubblica", ha fatto infuriare gran parte dei partecipanti. Secondo il quotidiano infatti, in virtù ...

