(Di martedì 20 aprile 2021) ROMA - All'indomani del golpe con cui (per ora) 12 club hanno, di fatto, scardinato il monopolio UEFA è utile chiedersi cosa cambierà nell'economia e nella geopolitica del pallone . Il progetto era in ...

Advertising

sportli26181512 : Superlega, le romane fuori ma fiutano l'affare. La situazione: Roma e Lazio si chiamano fuori dalla Superlega. Le r… - sportli26181512 : #Superlega, affare da 4 miliardi: tre volte la Champions!: Un mare di soldi è già pronto a muoversi: dai 290 milion… - infoitsport : Superlega, romane fuori ma i club fiutano l’affare - TuttoASRoma : Superlega, romane fuori ma i club fiutano l’affare - MaurizioBaldas8 : Nuovo San Siro, a Milano la Superlega complica anche l’affare stadio. E la politica si spacca… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega affare

Corriere dello Sport.it

ROMA - All'indomani del golpe con cui (per ora) 12 club hanno, di fatto, scardinato il monopolio UEFA è utile chiedersi cosa cambierà nell'economia e nella geopolitica del pallone . Il progetto era in ...Diversi i gruppi interessati all', BC Partners quello che si è spinto più avanti di tutti, ... la risposta definitiva: Zhang ha un'ultima carta da giocarsi e si chiamaEuropea . La ...Roma e Lazio si chiamano fuori dalla Superlega. Le romane resterebbero fuori dal giro delle big del calcio, dall’Europa che conta. Sarebbero impegnate, in ...Suning attraversa una grave crisi economica e seguendo i diktat del governo cinese, il destino dell’Inter sembrava già segnato. La famiglia Zhang non ...