Superlega, accade l'impensabile: Manchester United, Manchester City e Arsenal pronte lasciare (Di martedì 20 aprile 2021) Caos Superlega.Superlega, clamoroso a Londra: il Chelsea potrebbe ritirarsi. Le ultimeNon si placano le voci attorno alla nota competizione che potrebbe rivoluzione il modo di concepire il calcio. Nelle ultime ore c'è stata una profonda spaccatura tra chi è a favore e chi è contrario. Crepa che sarà, con ogni probabilità, molto difficile da risanare. Secondo alcuni media inglesi - oltre al Chelsea di Roman Abramovi? - anche Manchester United, Manchester City e Arsenal starebbero pesando di uscire dalla Superlega. Secondo quanto riportato da Sky Uk, Red Devils, Citizens e Gunners starebbero seguendo l'esempio dei Blues. Seguiranno aggiornamenti..

