Superleague ultime notizie | in che senso sostituirebbe la Champions League?

(Di martedì 20 aprile 2021) L’annuncio di molti top club europei di voler formare la, di fatto bypassando la Uefa, la federazione che regola il calcio continentale, non ha scosso solo il mondo dello sport. Politica e società prendono posizione rispetto all’ipotesi secessionista.: partecipanti, regole, calendario L’ipotesi che molti top club europei formino unadiventa sempre più concreta oppure si tratta solo di un bluff per strappare nuove concessioni alla Uefa, innanzitutto sullo sfruttamento dei diritti d’immagine ma anche sul peso nella governance della federazione? È ancora presto per dirlo, d’altra parte, il dibattito sui media e non solo si è velocemente scaldato. Del progetto, le spagnole Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, le inglesi ...

Advertising

fanpage : I tifosi dell'Inter si schierano contro la #SuperLeague - TermometroPol : #Superleague I top club vogliono fondare una competizione che di fatto 'sostituirebbe' la #ChampionsLeague: minacci… - _Sillyhound : Ma le ultime classificate della #SuperLeague sono retrocesse nei rispettivi campionati nazionali di serie A facendo… - luigiluccarini : #Grillo: 'Erano 4 coglioni che saltavano col pisello in mano' Come quelli che hanno ideato la #SuperLeague Mai com… - AdriJuve64 : MA CHE E' NA DITTATURA? #UEFA #SuperLeague Superlega, palla alla Commissione di Giustizia? Intanto Ceferin pensa… -

Ultime Notizie dalla rete : Superleague ultime

... dopo aver "scollinato" senza danni l'ostacolo Napoli può guardare lesette giornate con ... Verò, ieri qualcuno sull'onda dell'entusiasmo per la nascituraha preso la palla al balzo, ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulledi Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! Prev 1 of 1 Next NASCE LA SUPERLEGA: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE! #Superlega ##UEFA Club ...Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara pensano a un colpo dal Real Madrid in vista della prossima stagione. Salvatore Cantone. Il Milan pensa al calciomercato, anche se il tutto è st ...Terremoto nel mondo del pallone. Una scissione definitiva dei club più ricchi di cui parlano i media di tutto il mondo. Una scelta inevitabile che mette l’Uefa spalle al muro e Florentino Perez confer ...