SuperLeague, anche Atletico Madrid, Manchester City e United si ritirano (Di martedì 20 aprile 2021) Rischia di finire senza neanche iniziare la rivoluzione della SuperLeague: oltre al Chelsea, pronti a salutare anche Atletico Madrid, Manchester City e United. Barcellona anche sull’uscio Sono forse ore decisive per il destino della SuperLeague, nata nelle scorse 48 ore e probabilmente già giunta al capolinea senza neanche prendere il via. Dopo che il Chelsea è in procinto di presentare domanda di ritiro dalla Lega, è pronto a seguirlo anche il Manchester City, il Manchester United e l’Atletico Madrid. I media stranieri – su tutti inglesi e spagnoli – battono la notizia dela ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021) Rischia di finire senza neiniziare la rivoluzione della: oltre al Chelsea, pronti a salutare, Mster. Barcellonasull’uscio Sono forse ore decisive per il destino della, nata nelle scorse 48 ore e probabilmente già giunta al capolinea senza neprendere il via. Dopo che il Chelsea è in procinto di presentare domanda di ritiro dalla Lega, è pronto a seguirloil Mster, il Mstere l’. I media stranieri – su tutti inglesi e spagnoli – battono la notizia dela ...

Advertising

FBiasin : #FlorentinoPerez: 'Senza la #SuperLeague il calcio morirà prima del 2024. Sia i grandi che i piccoli club. L'#Uefa… - ZZiliani : ULTIMORA. #FlorentinoPerez: 'Perchè anche la #Juventus nel club dei 12? Per dimostrare che la #SuperLeague non escl… - Eurosport_IT : 'I tifosi sono la cosa più importante nel calcio. Devono essere rispettati'. Anche Eric Cantona contro la… - LuigiBevilacq17 : RT @Picchio_10: #Ansa, #SuperLeague: le inglesi si tirano fuori! AAgnelli: 'Vi chiedo di non rivolgermi domande, anche perchè non ho più la… - davide_capano : “Compromesso Colombo” anche per la #SuperLeague. -