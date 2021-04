Superbonus 110% e visto di conformità, nuove istruzioni (Di martedì 20 aprile 2021) Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato una versione aggiornata del documento “Il Superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”, che tiene conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023. Il documento fornisce tutte le indicazioni utili per il rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ne casi di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Oltre alle indicazioni operative, ci sono anche i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato una versione aggiornata del documento “Il: check listdiecobonus e sismabonus”, che tiene conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023. Il documento fornisce tutte le indicazioni utili per il rilascio deldisulle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ne casi di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Oltre alle indicazioni operative, ci sono anche i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al ...

