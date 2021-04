Super Lega, troppi club stanno pensando di ritirarsi. Alle 23,30 riunione di urgenza (Di martedì 20 aprile 2021) Appena nata, la Super Lega sta già perdendo colpi in modo clamoroso. Dopo l’iniziativa dei sei club inglesi, guidati da Manchester United, Manchester City e Chelsea, seguiti dall’Atletico Madrid con le riflessioni profonde del Barcellona che lascia la decisione ai soci, in tardissima serata – Alle 23,30 – si terrà una riunione urgente alla presenza di tutti i club che hanno fatto nascere la Super Lega. E potrebbero arrivare decisioni clamorose. Foto: Logo Super Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Appena nata, lasta già perdendo colpi in modo clamoroso. Dopo l’iniziativa dei seiinglesi, guidati da Manchester United, Manchester City e Chelsea, seguiti dall’Atletico Madrid con le riflessioni profonde del Barcellona che lascia la decisione ai soci, in tardissima serata –23,30 – si terrà unaurgente alla presenza di tutti iche hanno fatto nascere la. E potrebbero arrivare decisioni clamorose. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

