Super Lega, striscioni ultras Juve: “La nostra storia non va infangata e barattata…Vergognati” (Di martedì 20 aprile 2021) Protesta anche dei tifosi della Juventus alla Super Lega. Gli ultras della Curva Scirea bianconera, hanno affisso alcuni striscioni all’esterno dell’Allianz Stadium. In uno striscione si legge: “La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata, noi siamo la Juventus FC, no alla Super Lega. Vergognati…”. In un altro striscione si legge: “Conti in rosso, deficit e Super Lega, dei vostri tifosi non ve ne fotte una sega!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curva Sud Scirea (@curvasudscirea 1897) Foto: Instagram Curva Scirea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Protesta anche dei tifosi dellantus alla. Glidella Curva Scirea bianconera, hanno affisso alcuniall’esterno dell’Allianz Stadium. In uno striscione si legge: “Lanon va, barattata e commercializzata, noi siamo lantus FC, no alla. Vergognati…”. In un altro striscione si legge: “Conti in rosso, deficit e, dei vostri tifosi non ve ne fotte una sega!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curva Sud Scirea (@curvasudscirea 1897) Foto: Instagram Curva Scirea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Super Lega Superlega crolla: Chelsea - City si ritirano. Barcellona - Atletico verso l'addio 'Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una 'super ... 'Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l'Eca e l'...

Bufera Superlega, Chelsea e Manchester City verso la rinuncia ...di politici europei di rango e delle leghe calcistiche domestiche non è chiaro se la nuova lega ...ha fatto un chiaro riferimento a quanto sta accadendo nel mondo del calcio con la nascita della Super ...

Superlega europea di calcio: cos'è e come funziona Sky Sport Non mi piace la Super Lega. Ma vi accorgete adesso che il calcio è cambiato in peggio? Lo so, sono un uomo preistorico, un sopravvissuto che rimpiange la Coppa dei Campioni, quella che era un’esclusiva ...

Super Lega (di Leonardo Zermo) – Il quotidiano britannico The Guardian rivela un documento non pubblicato della Superlega che motiverebbe la rottura voluta dai dodici club firmatari della fondazione. I giornalis ...

