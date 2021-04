Super Lega, riunione terminata: per ora solo il Manchester City è ufficialmente fuori (Di martedì 20 aprile 2021) La riunione tra le 12 fondatrici della Super Lega sarebbe terminata e al momento soltanto il Manchester City è ufficialmente fuori, come comunicato poco fa. I tre club che stanno insistendo di più nel continuare sono Real Madrid, Juventus e Manchester United. Il Chelsea starebbe per seguire il City e dovrebbe comunicarlo a breve. Barcellona e Atletico Madrid sono ancora indecise. Nessuna reazione di Inter e Milan al momento. Foto: Logo Super Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Latra le 12 fondatrici dellasarebbee al momento soltanto il, come comunicato poco fa. I tre club che stanno insistendo di più nel continuare sono Real Madrid, Juventus eUnited. Il Chelsea starebbe per seguire ile dovrebbe comunicarlo a breve. Barcellona e Atletico Madrid sono ancora indecise. Nessuna reazione di Inter e Milan al momento. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LaStampa : Super Lega, il via libera passa dall’Antitrust Ue e dalla fine del monopolio Uefa: “Operazione legittima e commerci… - RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - fedeju93 : RT @FrancescoOrdine: I calciatori e allenatori che strepitano contro la super lega sono gli stessi che non hanno rinunciato a un euro per i… - johnnypalomba : Super Lega = Miniassegno -