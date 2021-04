Super Lega, Ranieri: “Ho pensato subito al mio Leicester, è quello il bello del calcio” (Di martedì 20 aprile 2021) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato così della nascita della Super Lega in conferenza stampa: “Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l’impresa del Leicester. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello del calcio è proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti del calcio mondiale. Questo è l’essenza dello sport. quello che stanno cercando di fare credo sia proprio una cosa sbagliata. Forse proprio per coprire tutti i debiti che hanno? Non è giusto, non è calcio. Mi auguro soltanto una cosa: che FIFA e UEFA abbiano gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante e che abbiano la volontà di ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato così della nascita dellain conferenza stampa: “Leggendoche vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l’impresa del. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Ildelè proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti delmondiale. Questo è l’essenza dello sport.che stanno cercando di fare credo sia proprio una cosa sbagliata. Forse proprio per coprire tutti i debiti che hanno? Non è giusto, non è. Mi auguro soltanto una cosa: che FIFA e UEFA abbiano gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante e che abbiano la volontà di ...

