Super Lega, Pirlo: “Ci sono stati tanti cambiamenti nella storia del calcio” (Di martedì 20 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, ecco le sue dichiarazioni riguardanti la nascita della Super Lega: Ci sono state tante situazioni dall’esterno: può distrarvi?“No noi siamo proiettati sulla partita con il Parma che è importantissima. Sappiamo che non attraversano un bellissimo momento ma dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi”. Siete distratti dalla Super League?“Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League. Stamattina è venuto anche il presidente per parlarci di questo progetto futuro ma noi dobbiamo pensare al presente. È uno sviluppo per il futuro del calcio. Ci sono stati tanti ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, ecco le sue dichiarazioni riguardanti la nascita della: Cistate tante situazioni dall’esterno: può distrarvi?“No noi siamo proiettati sulla partita con il Parma che è imporssima. Sappiamo che non attraversano un bellissimo momento ma dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi”. Siete distratti dallaLeague?“Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League. Stamattina è venuto anche il presidente per parlarci di questo progetto futuro ma noi dobbiamo pensare al presente. È uno sviluppo per il futuro del. Ci...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - AlbertoBagnai : E se il tempo non lo nega Parlerem di Super Lega a #coffeebreakla7 (ma possiamo anche evitare...). - rizzia0 : RT @russ_mario1: Perché Milan e Inter sono società private. Andranno avanti da sole come la super lega. Perché non si può sempre dipendere… - ciccionocera00s : RT @RobertoBurioni: Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spiegan… -