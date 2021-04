Super Lega, no definitivo del Bayern Monaco. Il comunicato (Di martedì 20 aprile 2021) Il Bayern Monaco dice ufficialmente no alla Super Lega, ecco il comunicato dei tedeschi: “Il Bayern Monaco prende una posizione chiara sulla Super League. Il Presidente, Herbert Hainer, ha spiegato: “I nostri membri e fan rifiutano una Super League. È nostro desiderio come FC Bayern e nostro obiettivo, che i club europei vivano questa meravigliosa ed emozionante competizione chiamata Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L’FC Bayern dice no alla Super League “. Foto: Twitter Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Ildice ufficialmente no alla, ecco ildei tedeschi: “Ilprende una posizione chiara sullaLeague. Il Presidente, Herbert Hainer, ha spiegato: “I nostri membri e fan rifiutano unaLeague. È nostro desiderio come FCe nostro obiettivo, che i club europei vivano questa meravigliosa ed emozionante competizione chiamata Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L’FCdice no allaLeague “. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

