Super Lega, la stella del tennis Djokovic: "Va contro i principi dello sport" (Di martedì 20 aprile 2021) Il calcio non è il mio sport, lo seguo da tifoso del Milan, ma la mia idea di competizione, in generale e pur non avendo molte informazioni al riguardo, è il contrario di questa proposta". Anche al numero uno mondiale del tennis, Novak Djokovic, è stato chiesto, in conferenza stampa virtuale a margine del torneo di Barcellona, un parere sul progetto della SuperLega, e la risposta non si è fatta attendere. "Difendo il principio – ha aggiunto Djokovic – che ci sia sempre la possibilità che più club, e nel tennis più giocatori, abbiano la possibilità di competere ai massimi livelli o di far parte di un torneo dove ci siano i migliori del mondo. La cosa bella dello sport, che affascina e attrae il pubblico, è che offre una ...

