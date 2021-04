Super Lega, la lettera di Gazidis per spiegare l’adesione del Milan (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso una lettera che l’amministratore deLegato del Milan, Ivan Gazidis, ha inviato ai partner, il club rossonero ha spiegato la scelta di aderire al progetto. Questo il testo integrale come riportato da La Gazzetta dello Sport: “Caro partner, come parte importante della famiglia Milan, volevo scriverti in merito all’annuncio di ieri sera sul futuro del calcio europeo. Il Milan è lieto di confermare di essere uno dei dodici principali club europei che si sono uniti per dare vita a una nuova competizione infrasettimanale, la SuperLega. L’obiettivo è creare un formato in cui le migliori squadre si sfidino più regolarmente, migliorando la qualità e l’intensità complessive del calcio europeo. Siamo fiduciosi che questa nuova competizione a 20 squadre ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso unache l’amministratore deto del, Ivan, ha inviato ai partner, il club rossonero ha spiegato la scelta di aderire al progetto. Questo il testo integrale come riportato da La Gazzetta dello Sport: “Caro partner, come parte importante della famiglia, volevo scriverti in merito all’annuncio di ieri sera sul futuro del calcio europeo. Ilè lieto di confermare di essere uno dei dodici principali club europei che si sono uniti per dare vita a una nuova competizione infrasettimanale, la. L’obiettivo è creare un formato in cui le migliori squadre si sfidino più regolarmente, migliorando la qualità e l’intensità complessive del calcio europeo. Siamo fiduciosi che questa nuova competizione a 20 squadre ...

