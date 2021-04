Super Lega, Infantino: “Se alcuni club vogliono andare per la loro strada, dovranno accettare le conseguenze” (Di martedì 20 aprile 2021) Durante l’intervento del numero 1 della FIFA al congresso UEFA, Gianni Infantino ha chiarito anche le conseguenze alle quali andranno incontro le squadre coinvolte nella Super Lega: “Se alcuni scelgono di andare per la loro strada, devono accettarne le conseguenze. Sono responsabili delle proprie scelte. Concretamente, questo vuol dire che o sei dentro o sei fuori. Non puoi essere a metà. Pensate a cosa significa. La FIFA è aperta a tutti, ciascuno può portare avanti idee e proposte, e sono sempre valutate. Ma bisogna rispettare le istituzioni, la FIFA, la UEFA, la storia, la passione di così tante persone in tutto il mondo. Capisco che la pandemia abbia esacerbato tutti i contrasti, ma il calcio è basato sulla speranza. Ed è una ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Durante l’intervento del numero 1 della FIFA al congresso UEFA, Gianniha chiarito anche lealle quali andranno incontro le squadre coinvolte nella: “Sescelgono diper la, devono accettarne le. Sono responsabili delle proprie scelte. Concretamente, questo vuol dire che o sei dentro o sei fuori. Non puoi essere a metà. Pensate a cosa significa. La FIFA è aperta a tutti, ciascuno può portare avanti idee e proposte, e sono sempre valutate. Ma bisogna rispettare le istituzioni, la FIFA, la UEFA, la storia, la passione di così tante persone in tutto il mondo. Capisco che la pandemia abbia esacerbato tutti i contrasti, ma il calcio è basato sulla speranza. Ed è una ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - petergomezblog : Lega o Super-Lega, chi fa più danni? - cowboynando : Posso dirlo? A me della super lega non frega un emerito ca..o! I circenses non mi interessano, sono strumenti di distrazione di massa. - RaduTitolare : @AndreaInterNews Perez ieri sera e il tizio eletto Segretario della Super Lega Galattica hanno parlato di un sistem… -