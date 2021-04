Super Lega, Infantino: “Qui per dare pieno appoggio a Uefa, federazioni, leghe, club e tifosi” (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente della FIFA, Gianni Infantino intervenuto in mattinata al Congresso Uefa ha dichiarato il pieno appoggio della FIFA a chiunque si voglia contrapporre alla Super Lega. Queste le sue parole: “Sono qui oggi per dare pieno supporto al calcio europeo, all’Uefa, alle 55 federazioni, alle leghe, ai club, ai giocatori e a tutti i tifosi. Quando giocavamo da piccoli e segnavamo, ci sentivamo tutti come Paolo Rossi al mondiale. È questa la magia del calcio. Ho fatto parte a lungo della Uefa, ho lavorato duramente per difendere i principi e i valori che hanno portato al successo del modello sportivo europeo. È un modello che ha dimostrato di essere ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente della FIFA, Gianniintervenuto in mattinata al Congressoha dichiarato ildella FIFA a chiunque si voglia contrapporre alla. Queste le sue parole: “Sono qui oggi persupporto al calcio europeo, all’, alle 55, alle, ai, ai giocatori e a tutti i. Quando giocavamo da piccoli e segnavamo, ci sentivamo tutti come Paolo Rossi al mondiale. È questa la magia del calcio. Ho fatto parte a lungo della, ho lavorato duramente per difendere i principi e i valori che hanno portato al successo del modello sportivo europeo. È un modello che ha dimostrato di essere ...

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - petergomezblog : Lega o Super-Lega, chi fa più danni? - cowboynando : Posso dirlo? A me della super lega non frega un emerito ca..o! I circenses non mi interessano, sono strumenti di distrazione di massa. - RaduTitolare : @AndreaInterNews Perez ieri sera e il tizio eletto Segretario della Super Lega Galattica hanno parlato di un sistem… -