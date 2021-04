Super Lega, Infantino: “La FIFA si basa sui veri valori dello sport. Non possiamo che disapprovare questa scelta” (Di martedì 20 aprile 2021) Invitato in mattinata al Congresso UEFA, Gianni Infantino, presidente della FIFA, prende posizione in maniera netta contro la neonata SuperLega: “Ieri ho letto parole terribili come guerra e crimine, ancora più terribili se Legate al calcio, il gioco che tutti amiamo e che dovrebbe dare gioia a tutti. Parlo ovviamente di questo progetto SuperLega. Voglio essere estremamente chiaro al riguardo. La FIFA è costruita su alcuni valori, i veri valori dello sport. È basata sui nostri statuti, che prevedono la piramide. Come FIFA, possiamo soltanto disapprovare la SuperLega: è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Invitato in mattinata al Congresso UEFA, Gianni, presidente della, prende posizione in maniera netta contro la neonata: “Ieri ho letto parole terribili come guerra e crimine, ancora più terribili sete al calcio, il gioco che tutti amiamo e che dovrebbe dare gioia a tutti. Parlo ovviamente di questo progetto. Voglio essere estremamente chiaro al riguardo. Laè costruita su alcuni, i. Èta sui nostri statuti, che prevedono la piramide. Comesoltantola: è ...

