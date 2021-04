Super Lega, il Tweet del Torino: “Il calcio è sognare e competere lealmente” (Di martedì 20 aprile 2021) Il Torino, via Twitter, ha commentato la nascita della Super Lega: “Il calcio è competere lealmente. Il calcio è vivere emozioni. Il calcio è festeggiare. Il calcio è sognare. Questo è il nostro sport. Questo è il calcio”. Football is competing fairly. Football is living emotions. Football is celebrating. Football is dreaming. This is our sport. This is football. #SFT pic.twitter.com/Xl5lmbnCVA — Torino FC English (@TorinoFC1906 En) April 20, 2021 Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Il, via Twitter, ha commentato la nascita della: “Il. Ilè vivere emozioni. Ilè festeggiare. Il. Questo è il nostro sport. Questo è il”. Football is competing fairly. Football is living emotions. Football is celebrating. Football is dreaming. This is our sport. This is football. #SFT pic.twitter.com/Xl5lmbnCVA —FC English (@FC1906 En) April 20, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

