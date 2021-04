Super Lega, il Liverpool perde uno sponsor a causa della sua partecipazione (Di martedì 20 aprile 2021) In attesa di capire se il Liverpool lascerà la Super Lega o meno, arrivano le prime conseguenze extra campo. Tribus, l’orologio da polso ufficiale e partner mondiale del cronometraggio dei Reds, ha infatti annunciato la fine della sua collaborazione con il club a causa della sua adesione alla competizione internazionale. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) In attesa di capire se illascerà lao meno, arrivano le prime conseguenze extra campo. Tribus, l’orologio da polso ufficiale e partner mondiale del cronometraggio dei Reds, ha infatti annunciato la finesua collaborazione con il club asua adesione alla competizione internazionale. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

