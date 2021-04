Super Lega, il comunicato del Leicester: “Causerà danni irreparabili, compromessa l’integrità competitiva” (Di martedì 20 aprile 2021) Ecco il comunicato ufficiale del Leicester in merito alla nascita della Super Lega: “Il Leicester City Football Club si è unito ai 13 dei suoi colleghi della Premier League contro una Super League europea e ribadisce il proprio impegno per una struttura duratura e di successo del calcio nazionale”. Il club ha inoltre ribadito che: “l’integrità competitiva e la realizzazione basata sul merito sono principi fondamentali dello sport che, se compromessi, causeranno danni irreparabili al gioco, ai club le cui legittime aspirazioni sono alla base dell’intera piramide calcistica e alle comunità che questi club servono”. Foto: Logo Leicester L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Ecco ilufficiale delin merito alla nascita della: “IlCity Football Club si è unito ai 13 dei suoi colleghi della Premier League contro unaLeague europea e ribadisce il proprio impegno per una struttura duratura e di successo del calcio nazionale”. Il club ha inoltre ribadito che: “e la realizzazione basata sul merito sono principi fondamentali dello sport che, se compromessi, causerannoal gioco, ai club le cui legittime aspirazioni sono alla base dell’intera piramide calcistica e alle comunità che questi club servono”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

