Super Lega, il City abbandona e Sterling saluta sui social: “Ok, bye” (Di martedì 20 aprile 2021) E’ ufficiale, il Manchester City lascia la Super Lega. L’attaccante dei Citizens, Raheem Sterling, che già nel corso della giornata aveva condiviso il video con le parole di Guardiola, ha tweettato un semplice: “ok ciao”. Foto: Twitter Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) E’ ufficiale, il Manchesterlascia la. L’attaccante dei Citizens, Raheem, che già nel corso della giornata aveva condiviso il video con le parole di Guardiola, ha tweettato un semplice: “ok ciao”. Foto: Twitter ManL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

