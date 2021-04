Super Lega, Guardiola: “Non è sport se non c’è relazione tra gli sforzi fatti e i successi” (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo Jurgen Klopp, anche Pep Guardiola ha parlato in maniera negativa della nascita della Super Lega: “È un embrione che non sta ancora respirando, questa è la realtà dei fatti a oggi. Giocheremo in Champions League la prossima realtà e proveremo ad andare in finale, poi l’anno prossimo giocheremo nelle competizioni europee perché lo meritiamo e ce lo siamo conquistato sul campo. I calciatori ora devono pensare all’Aston Villa. Come dicono tutti gli allenatori, noi facciamo il nostro lavoro. Le persone che ne hanno il dovere devono fare chiarezza, ne hanno l’obbligo e il dovere il prima possibile, per chiarire le decisioni che hanno preso.Perché l’Ajax ha vinto quattro o cinque Champions e non ci sarà? Devono spiegarlo. Ogni club difende la sua posizione. Non si tratta di cinismo, ognuno pensa ai suoi interessi. Lo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo Jurgen Klopp, anche Pepha parlato in maniera negativa della nascita della: “È un embrione che non sta ancora respirando, questa è la realtà deia oggi. Giocheremo in Champions League la prossima realtà e proveremo ad andare in finale, poi l’anno prossimo giocheremo nelle competizioni europee perché lo meritiamo e ce lo siamo conquistato sul campo. I calciatori ora devono pensare all’Aston Villa. Come dicono tutti gli allenatori, noi facciamo il nostro lavoro. Le persone che ne hanno il dovere devono fare chiarezza, ne hanno l’obbligo e il dovere il prima possibile, per chiarire le decisioni che hanno preso.Perché l’Ajax ha vinto quattro o cinque Champions e non ci sarà? Devono spiegarlo. Ogni club difende la sua posizione. Non si tratta di cinismo, ognuno pensa ai suoi interessi. Lo ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - AlbertoBagnai : E se il tempo non lo nega Parlerem di Super Lega a #coffeebreakla7 (ma possiamo anche evitare...). - esistenzialinte : @NoahM21366026 @cippiriddu Sono d’accordo anche su questo, infatti alle riunione Agnelli invece della Super Lega av… - infoitsport : Super Lega, Klopp contro il suo club: “Il mio obiettivo è sempre stata la Champions” -