Super Lega, Guardiola è contro l’iniziativa: quattro giocatori del Manchester City ricondividono il tweet (Di martedì 20 aprile 2021) Il Manchester City sui social ha riportato le dichiarazioni di Pep Guardiola a proposito della Super Lega, il tecnico spagnolo si è opposto all’iniziativa. Ben 4 dei suoi calciatori hanno ricondiviso le sue parole, si tratta di: Raheem Sterling, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte e Riyad Mahrez. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Ilsui social ha riportato le dichiarazioni di Pepa proposito della, il tecnico spagnolo si è opposto al. Ben 4 dei suoi calciatori hanno ricondiviso le sue parole, si tratta di: Raheem Sterling, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte e Riyad Mahrez. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - AlbertoBagnai : E se il tempo non lo nega Parlerem di Super Lega a #coffeebreakla7 (ma possiamo anche evitare...). - melomonaco86 : @Marco_Albanesi @Sugaman1969 @FrancescoOrdine Bastava il salary cap, non la super lega - MGaspa01 : Vogliamo realmente parlare di meritocrazia? Va bene, le squadre della “Super Lega” hanno: -40/65 vittorie della Cha… -