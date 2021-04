Super Lega, Gravina: “Un fulmine a ciel sereno. Non la vedo come un’innovazione” (Di martedì 20 aprile 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato così a margine dell’Assemblea della UEFA di oggi:“Un fulmine a ciel sereno. C’era qualche avvisaglia, ma non ci aspettavamo una reazione così violenta. Voglio ringraziare chi sta costruendo un muro invalicabile, tutte le parti che amano il calcio” Deluso dalle squadre italiane coinvolte?“Io non sono deluso, capisco che ci siano momenti di difficoltà. Probabilmente dobbiamo un po’ ripartire le responsabilità, nel mio ruolo farò di tutto per far passare una linea di innovazione, anche sotto il profilo del controllo dei costi. Non è innovativo un progetto che ha apparentemente maggiori ricavi, se non hai sotto controllo i costi non c’è alcuna iniziativa che può giustificare questo progetto”. Però ci sono tre squadre con oltre 70 Scudetti.“Il nostro compito non è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato così a margine dell’Assemblea della UEFA di oggi:“Un. C’era qualche avvisaglia, ma non ci aspettavamo una reazione così violenta. Voglio ringraziare chi sta costruendo un muro invalicabile, tutte le parti che amano il calcio” Deluso dalle squadre italiane coinvolte?“Io non sono deluso, capisco che ci siano momenti di difficoltà. Probabilmente dobbiamo un po’ ripartire le responsabilità, nel mio ruolo farò di tutto per far passare una linea di innovazione, anche sotto il profilo del controllo dei costi. Non è innovativo un progetto che ha apparentemente maggiori ricavi, se non hai sotto controllo i costi non c’è alcuna iniziativa che può giustificare questo progetto”. Però ci sono tre squadre con oltre 70 Scudetti.“Il nostro compito non è ...

