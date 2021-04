Super Lega, Florentino Perez: “Non credo che l’Uefa ci estrometterà, i calciatori stiano tranquilli” (Di martedì 20 aprile 2021) Nell’intervista di ieri sera per Chiringuito Tv, Florentino Perez ha voluto tranquillizzare i calciatori che saranno coinvolti nella nuova Super Lega, e della possibile esclusione dalle competizioni europee e per Nazionali: “I giocatori della SuperLega possono stare tranquilli, il divieto di giocare con le Nazionali non si concretizzerà. Non saranno banditi se si uniscono alla SuperLega. L’esclusione dalla Champions? No. Né il Real, né il Manchester City verranno esclusi dalla Champions, è sicuro. E per quanto ci riguarda, nemmeno dalla Liga”. Foto: sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Nell’intervista di ieri sera per Chiringuito Tv,ha volutozzare iche saranno coinvolti nella nuova, e della possibile esclusione dalle competizioni europee e per Nazionali: “I giocatori dellapossono stare, il divieto di giocare con le Nazionali non si concretizzerà. Non saranno banditi se si uniscono alla. L’esclusione dalla Champions? No. Né il Real, né il Manchester City verranno esclusi dalla Champions, è sicuro. E per quanto ci riguarda, nemmeno dalla Liga”. Foto: sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - petergomezblog : Lega o Super-Lega, chi fa più danni? - kittesencul : Ci sono 6 club dei 12 fondatori, di un paese appena uscito dall'Unione Europea. Ma per Linkiesta la Super Lega acce… - Vale96L : Comunque non mi stupirei se ADL dovesse accettare l'invito alla Super Lega, lo conosciamo tutti ormai sappiamo che va dietro ai soldi -