Super Lega, Florentino Perez: “Le parole di Ceferin su Agnelli sono inaccettabili” (Di martedì 20 aprile 2021) Florentino Perez, presidente del Real Madrid e, soprattutto numero 1 della nuova Super Lega, parlando in esclusiva a Chiringuito Tv ha parlato anche delle parole di Ceferin su Agnelli: “Il presidente Ceferin ha insultato Andrea Agnelli, non è possibile. E’ pazzesco parlare così di un presidente di un club mondiale come la Juventus, è qualcosa di inaccettabile, la Uefa deva cambiare, non vogliamo un presidente che insulti gli altri presidenti”. Foto: Alchetron L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021), presidente del Real Madrid e, soprattutto numero 1 della nuova, parlando in esclusiva a Chiringuito Tv ha parlato anche delledisu: “Il presidenteha insultato Andrea, non è possibile. E’ pazzesco parlare così di un presidente di un club mondiale come la Juventus, è qualcosa di inaccettabile, la Uefa deva cambiare, non vogliamo un presidente che insulti gli altri presidenti”. Foto: Alchetron L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - petergomezblog : Lega o Super-Lega, chi fa più danni? - RiderBike93 : @FulvioPaglia Dajeee con la super lega evvaiiiii ?????????????????? - giul91 : Ma Rob3rto R3nga l’ha capito che la Lazio non c’è in super lega? -