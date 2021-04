Super Lega, Ceferin: “Abbiamo bisogno di squadre come l’Atalanta. Le big non sono sempre state delle grandi” (Di martedì 20 aprile 2021) Durante il suo intervento al Congresso UEFA, Aleksander Ceferin ha lanciato nuove frecciate nei confronti di Agnelli e dei club fondatori della Super Lega. Queste le sue parole: “Le competizioni UEFA hanno bisogno delle storie di squadre come Atalanta, Celtic, Rangers, Galatasaray. Abbiamo bisogno di questi club, la gente deve sapere che tutto è possibile, che tutti hanno un’occasione di vincere. I grandi club di oggi non sempre lo sono stati e non c’è garanzia che lo saranno in futuro. Il calcio è dinamico e imprevedibile. Questo lo rende un gioco così tanto bello”. Foto: The Irish Time L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Durante il suo intervento al Congresso UEFA, Aleksanderha lanciato nuove frecciate nei confronti di Agnelli e dei club fondatori della. Queste le sue parole: “Le competizioni UEFA hannostorie diAtalanta, Celtic, Rangers, Galatasaray.di questi club, la gente deve sapere che tutto è possibile, che tutti hanno un’occasione di vincere. Iclub di oggi nonlostati e non c’è garanzia che lo saranno in futuro. Il calcio è dinamico e imprevedibile. Questo lo rende un gioco così tanto bello”. Foto: The Irish Time L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

