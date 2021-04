Super Lega, Boris Johnson: “Spero che gli altri club seguano l’esempio del Manchester City” (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha appena pubblicato il seguente Tweet in merito alla questione Super Lega: “La decisione di Chelsea e Manchester City è, se confermata, assolutamente quella giusta e per questo li elogio. Spero che gli altri club coinvolti nella European Super League seguano il loro esempio”. The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it. I hope the other clubs involved in the European Super League will follow their lead. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 20, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo ministro britannico,, ha appena pubblicato il seguente Tweet in merito alla questione: “La decisione di Chelsea eè, se confermata, assolutamente quella giusta e per questo li elogio.che glicoinvolti nella EuropeanLeagueil loro esempio”. The decision by Chelsea andis – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it. I hope the others involved in the EuropeanLeague will follow their lead. —(@) April 20, ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono molto favorevole alla Super Lega perché da questa mattina tutti i Wikipardi da Vinci dell'internet non mi spi… - lucasofri : Comunque, lo dico con sincera ammirazione, questa cosa della super lega è stata un’invenzione niente male per vivac… - AlbertoBagnai : E se il tempo non lo nega Parlerem di Super Lega a #coffeebreakla7 (ma possiamo anche evitare...). - pino19551 : @Catiaasroma Io sinceramente ho sperato che la Super Lega prendesse forma . Era l’unico modo per toglierseli di tor… - SimoneGarb : RT @FrancescoOrdine: I calciatori e allenatori che strepitano contro la super lega sono gli stessi che non hanno rinunciato a un euro per i… -