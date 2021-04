Super Lega, Boris Johnson: “Pieno appoggio del governo per porre fine a tutto ciò” (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso una nota ufficiale emanata dal suo ufficio stampa, il primo ministro Boris Johnson ha annunciato di essere disposto a intraprendere ogni tipo di azione per fermare la Super Lega, garantendo Pieno appoggio del governo per contrastare la nuova competizione: “Ha ribadito il suo incrollabile sostegno alle autorità calcistiche e ha confermato che hanno il Pieno appoggio del governo per intraprendere qualsiasi azione necessaria per porre fine a questo piano. È chiaro che ogni tipo di azione sarà presa in esame e che il governo stia esplorando ogni possibilità, compresa una nuova legislazione, per fermare tutto”. Foto: telegraph ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Attraverso una nota ufficiale emanata dal suo ufficio stampa, il primo ministroha annunciato di essere disposto a intraprendere ogni tipo di azione per fermare la, garantendodelper contrastare la nuova competizione: “Ha ribadito il suo incrollabile sostegno alle autorità calcistiche e ha confermato che hanno ildelper intraprendere qualsiasi azione necessaria pera questo piano. È chiaro che ogni tipo di azione sarà presa in esame e che ilstia esplorando ogni possibilità, compresa una nuova legislazione, per fermare”. Foto: telegraph ...

