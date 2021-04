Super League, tifoso del Liverpool suona 'Money Money Money' degli Abba alla squadra che sale sul bus (Di martedì 20 aprile 2021) Gran Bretagna, 20 aprile 2021 La nascita della Super League europea con l'adesione di dodici club fondatori tra cui Chelsea, Barcellona, Juventus e Liverpool, ha provocato un vero e proprio terremoto ... Leggi su leggo (Di martedì 20 aprile 2021) Gran Bretagna, 20 aprile 2021 La nascita dellaeuropea con l'adesione di dodici club fondatori tra cui Chelsea, Barcellona, Juventus e, ha provocato un vero e proprio terremoto ...

Advertising

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - forumJuventus : Florentino Perez a El Chiringuito: 'La #SuperLeague creata per salvare tutto il mondo del calcio che ha perso intro… - AmmOrdinaria : Tutto qui. Il vero giudizio sulla bontà della Super League dipenderà, in buona parte, dalla governance che i fondat… - TeoCola86 : @RInternazional2 @WeLiveHard @90ordnasselA Ok vero, ma poi quanti giocatori del Bayern vorrebbero rimanere al Bayer… -