Super League, out anche il Manchester United: il comunicato del club (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Manchester United non parteciperà alla Super League europea. Ecco il comunicato diramato dai sito dei Red Devils Ecco il comunicato diramato dai sito del Manchester United che annuncia il proprio ritiro dalla Super League. Ecco il comunicato ufficiale: «Il Manchester United non parteciperà alla Super League europea. Abbiamo ascoltato attentamente la reazione dei nostri fan, del governo del Regno Unito e di altri stakeholder chiave. Rimaniamo impegnati a lavorare con gli altri della comunità calcistica per trovare soluzioni sostenibili alle sfide a lungo termine che il gioco deve affrontare».

