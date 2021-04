Super League, Leicester: Danni irreparabili per il calcio» (Di martedì 20 aprile 2021) Il Leicester ha diramato un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dissenso per la creazione della Super League Il Leicester ha diramato un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dissenso per la creazione della Super League. La nota del club inglese. «Il Leicester City Football Club si è unito ai 13 dei suoi colleghi della Premier League contro una Super League europea e ribadisce il proprio impegno per una struttura duratura e di successo del calcio nazionale. Integrità, competitiva e realizzazione basata sul merito sono principi fondamentali dello sport che, se compromessi, causeranno Danni irreparabili al gioco, ai club le cui legittime ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Ilha diramato un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dissenso per la creazione dellaIlha diramato un comunicato ufficiale per esprimere il proprio dissenso per la creazione della. La nota del club inglese. «IlCity Football Club si è unito ai 13 dei suoi colleghi della Premiercontro unaeuropea e ribadisce il proprio impegno per una struttura duratura e di successo delnazionale. Integrità, competitiva e realizzazione basata sul merito sono principi fondamentali dello sport che, se compromessi, causerannoal gioco, ai club le cui legittime ...

