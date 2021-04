Super League: in corso vertice di emergenza dei 12 club. City e Chelsea rinunciano, pronte a lasciare Arsenal e United (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo i media inglesi e spagnoli aumenta il fronte del no. la Fifa: «Pagheranno le conseguenze». Il presidente Infantino: «O dentro o fuori. Non si può stare a metà. Pensateci bene» Leggi su lastampa (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo i media inglesi e spagnoli aumenta il fronte del no. la Fifa: «Pagheranno le conseguenze». Il presidente Infantino: «O dentro o fuori. Non si può stare a metà. Pensateci bene»

