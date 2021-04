Super League, il comunicato: «Convinti della nostra proposta, rimodelliamo il progetto» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ufficiale, la Super League fa sentire nuovamente la propria voce Serata folle per la Super League, sull’orlo del baratro ma ancora in piedi come testimoniato da un comunicato ufficiale. L’addio dei club inglesi in blocco ha aperto il fronte, ma il progetto non è ancora definitivamente chiuso. Ecco la nota: «Nonostante l’annunciata partenza dei club inglesi, costretti a prendere tali decisioni a causa della pressione esercitata su di loro, siamo Convinti che la nostra proposta sia pienamente allineata alla legge e ai regolamenti europei. Date le circostanze attuali, riconsidereremo i passaggi più appropriati per rimodellare il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Attraverso unufficiale apparso sul proprio sito ufficiale, lafa sentire nuovamente la propria voce Serata folle per la, sull’orlo del baratro ma ancora in piedi come testimoniato da unufficiale. L’addio dei club inglesi in blocco ha aperto il fronte, ma ilnon è ancora definitivamente chiuso. Ecco la nota: «Nonostante l’annunciata partenza dei club inglesi, costretti a prendere tali decisioni a causapressione esercitata su di loro, siamoche lasia pienamente allineata alla legge e ai regolamenti europei. Date le circostanze attuali, riconsidereremo i passaggi più appropriati per rimore il ...

