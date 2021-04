Super League: il City si ritira, pronte a lasciare le altre cinque di Premier. L’Atletico per ora va avanti, il Barça attende decisione dei soci (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo i media inglesi e spagnoli sempre più forte il fronte del no. La Fifa: «Pagheranno le conseguenze». Il presidente Infantino: «O dentro o fuori. Non si può stare a metà. Pensateci bene» Leggi su lastampa (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo i media inglesi e spagnoli sempre più forte il fronte del no. La Fifa: «Pagheranno le conseguenze». Il presidente Infantino: «O dentro o fuori. Non si può stare a metà. Pensateci bene»

francescocosta : Al di là del merito e dell’esito, è incredibile il fallimento di comunicazione dell’operazione Super League. - federicosarica : Quando sono i sorteggi della Super League? ?? - SiavoushF : Italian players missing the Euro's - World cup because of Super League: G. Donnarumma A. Bastoni L. Bonucci Sensi B… - __Mari92 : Tutte le inglesi lasceremmo la SuperLega, Quindi rimarranno Juve, Inter e Milan per il trofeo birra Moretti super League! - Mikkimo4 : RT @MilanNewsit: Mundo Deportivo - La UEFA avrebbe pagato le inglesi per lasciare la Super League -

Ultime Notizie dalla rete : Super League Letta al Milan: via dalla Superlega, come il Manchester City Enrico Letta invita il Milan ad abbandonare il progetto della Superlega europea. Con un tweet in cui cita la decisione del Manchester City di avviare il ritiro formale dalla Super League, il segretario del Pd scrive in inglese rivolgendosi al club rossonero, di cui è tifoso: 'Per favore, fate lo stesso'.

Super League: attesa per Florentino Perez. Salta l'intervista? Florentino Perez, presidente della Super League, non parlerà ai microfoni di Cadena Ser della nuova competizione internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, l'intervista potrebbe essere stata annullata. La riunione con i club ...

La Super League ora scricchiola Il Post Sportitalia si schiera contro la Superlega con il logo #NOSuperLeague Sportitalia si schiera contro la Superlega e dice un ‘NO’ deciso al progetto di creazione di un torneo chiuso che sta infiammando ...

LIVE - Super League, Barcellona e Atletico restano, annullato l'intervento di Florentino Perez Dopo il rischio di passo indietro in merito alla Super League da parte di alcuni club fondatori, rischio diventato concreto con l'ufficializzazione della rinuncia da parte ...

