Super League | i finanziamenti alla competizione | tutti i dettagli

(Di martedì 20 aprile 2021) I finaziamentiarriverebbero dJP Morgan ma non solo.del piano economico sul nuovo torneo Il finanziamento maggioreneonataarriverebbe dbanca statunitense JP Morgan che metterebbe a disposizione la somma di 3,5 miliardi di euro. Il piano economico è stato studiato da Florentino Perez che progettava la nascita dellalega da circa due anni e messo a punto insieme ad Andrea Agnelli in un incontro svoltosi a Torino nel mese di gennaio. I soldi della JP Morgan serviranno a pagare da subito, come riporta il Sole 24 Ore, i club fondatori in attesa di incassare il ricavato dai diritti tv. Se il piano dovesse funzionare la JP Morgan (che ...

Advertising

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - forumJuventus : Florentino Perez a El Chiringuito: 'La #SuperLeague creata per salvare tutto il mondo del calcio che ha perso intro… - BombeDiVlad : ??? #SuperLeague, #Pallotta scatenato: 'Ucciderà il calcio' ?? L'ex presidente della #Roma attacca #FlorentinoPerez… - pietrolovegaga : RT @Santonicola_: nel 2021 si dovrebbe parlare di più di riscaldamento globale e meno di Super League -

Ultime Notizie dalla rete : Super League

Unain formato non competitivo, con i 15 club più ricchi garantiti tutti i soldi ogni anno, ucciderà il calcio non lo salverà" ha scritto su Twitter Pallotta, decisamente critico nei ...Unain formato non competitivo, con i 15 club più ricchi che hanno tutti i soldi garantiti ogni anno, non salverà il campo, ma lo ucciderà'.Il fatto che il comunicato sia giunto il giorno precedente rispetto all'approvazione del nuovo format della Champions League, di domenica a mezzanotte, non appare certamente casuale. Avrebbe ancora se ...Il presidente del Real Madrid e del nuovo ente calcistico: «Il calcio ha perso 5 miliardi, siamo sull’orlo della rovina. Se continua così, il calcio scomparirà ed entro il 2024 saremmo già morti» ...