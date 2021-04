Super League, Florentino: «Non è una lega chiusa: Napoli e Roma…» (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito, Florentino Perez ha parlato del format aperto della Super League, citando anche Napoli e Roma C’è spazio anche per il format della Super League nell’intervista di Florentino Perez a El Chiringuito. Il presidente del Real Madrid ha parlato di come erroneamente venga descritta la competizione come chiusa, quando invece 5 formazioni ogni anno saranno inserite. Ecco nello specifico il passaggio sull’argomento: «I 15 club fondatori sono quelli che contano di più in termini di intrattenimento. Altri come il Napoli, la Roma avranno la possibilità di essere nella competizione un anno o l’altro, poi vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito,Perez ha parlato del format aperto della, citando anchee Roma C’è spazio anche per il format dellanell’intervista diPerez a El Chiringuito. Il presidente del Real Madrid ha parlato di come erroneamente venga descritta la competizione come, quando invece 5 formazioni ogni anno saranno inserite. Ecco nello specifico il passaggio sull’argomento: «I 15 club fondatori sono quelli che contano di più in termini di intrattenimento. Altri come il, la Roma avranno la possibilità di essere nella competizione un anno o l’altro, poi vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

