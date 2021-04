Super League, duro attacco di Infantino: “Ne pagherete le conseguenze” (Di martedì 20 aprile 2021) Super League – Ormai da due giorni la Super League ha diviso il mondo del calcio. Guerra totale tra UEFA, FIFA e i 12 club fondatori della Superlega. Dopo l’attacco di Ceferin ai presidenti della Superlega ed in particolare ad Agnelli, arrivano le parole di Infantino, presidente FIFA. Gianni Infantino, presidente della Fifa, dal Congresso Uefa di oggi ha commentato la neonata Superlega. Ecco di seguito le sue parole riportate da ilBianconero.com questa mattina. Super League, duro attacco di Infantino “Ho letto parole terribili come guerra e crimine, ancora più terribili se legate al calcio, il gioco che tutti amiamo e che dovrebbe dare ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 20 aprile 2021)– Ormai da due giorni laha diviso il mondo del calcio. Guerra totale tra UEFA, FIFA e i 12 club fondatori dellalega. Dopo l’di Ceferin ai presidenti dellalega ed in particolare ad Agnelli, arrivano le parole di, presidente FIFA. Gianni, presidente della Fifa, dal Congresso Uefa di oggi ha commentato la neonatalega. Ecco di seguito le sue parole riportate da ilBianconero.com questa mattina.di“Ho letto parole terribili come guerra e crimine, ancora più terribili se legate al calcio, il gioco che tutti amiamo e che dovrebbe dare ...

