Super League: club inglesi pronti a lasciare in blocco. Le ultime

Super League, clamoroso terremoto dopo l'uscita del Manchester City: tutti i club di Premier sono pronti ad abbandonare in blocco Secondo quanto riportato da Sky Sport, possibile uscita in blocco di tutti gli altri cinque club inglesi, dopo il Manchester City che ha già ufficializzato. Toccherà anche ad Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea abbandonare la Super League.

