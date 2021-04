Super League: attesa per Florentino Perez. Salta l’intervista? (Di martedì 20 aprile 2021) Florentino Perez, presidente della Super League, non parlerà ai microfoni di Cadena Ser della nuova competizione internazionale – VIDEOFlorentino Perez, presidente della Super League, non parlerà ai microfoni di Cadena Ser della nuova competizione internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, l’intervista potrebbe essere stata annullata.La riunione con i club fondatori è terminata da più di un’ora, ma il numero uno del Real Madrid preferisce non rilasciare una dichiarazione pubblica considerando il clima di incertezza che regna attualmente nel calcio europeo.L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021), presidente della, non parlerà ai microfoni di Cadena Ser della nuova competizione internazionale – VIDEO, presidente della, non parlerà ai microfoni di Cadena Ser della nuova competizione internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni,potrebbe essere stata annullata.La riunione con i club fondatori è terminata da più di un’ora, ma il numero uno del Real Madrid preferisce non rilasciare una dichiarazione pubblica considerando il clima di incertezza che regna attualmente nel calcio europeo.L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Super League La Football Association: "Contenti che alcuni club abbiano abbandonato" "Accogliamo con favore la notizia che alcuni club hanno deciso di abbandonare i piani per la Super League europea , che minacciava l'intera piramide del calcio. Il calcio inglese ha una storia orgogliosa basata sulle opportunità per tutti i club e il gioco è stato unanime nella sua ...

Vacilla la Super League: il Manchester City lascia, dubbi del Chelsea e di altri club "Spero che gli altri club coinvolti nella Super League europea seguano il loro esempio". In precedenza, aveva fatto sapere che "nessuna azione è esclusa e si farà tutto il necessario per fermarli", ...

La Super League ora scricchiola Il Post Sky – Superlega, dopo il Manchester City, possibile uscita degli altri 5 club inglesi Il giornalista di Sky Sport Alessando Alciato ha lanciato l’indiscrezione: dopo il Manchester City prima e al momento unica rinunciataria ufficiale alla ...

Superlega: Fa, 'accogliamo con favore la notizia che alcuni club hanno deciso di abbandonare' Londra, 20 apr. (Adnkronos) - "Accogliamo con favore la notizia che alcuni club hanno deciso di abbandonare i piani per la Super League europea, che minacciava l'intera piramide del calcio. Il calcio ...

