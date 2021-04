Super League al capolinea | “Rimodelliamo il progetto” Via le sei squadre inglesi | si defila l’Inter | Milan e Barça quasi fuori Resistono solo Real | Atletico e Juve

(Di martedì 20 aprile 2021) City, United, Liverpool, Chelsea e Tottenham fanno retromarcia, l’Arsenal chiede scusa ai tifosi: «Abbiamo fatto un errore». Nella notte comunicato dellaLega: «Pressioni sui club di Premier, ma il calcio deve cambiare». Il presidente Fifa, Infantino: «O dentro o. Non si può stare a metà»

'Laeuropea è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo debba cambiare - si legge nella nota - Proponiamo un nuovo progetto europeo perché il sistema esistente non funziona. ..."La Europeanè convinta che l'attuale status quo del calcio europeo necessiti di un cambiamento. Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. L'...Il Manchester City ha abbandonato la nuova competizione dopo le numerose critiche dei tifosi, dei calciatori, della politica e delle burocrazie calcistiche. A seguire tutti gli altri club della Premie ...Tramonta per il momento il progetto della Superlega. Dopo la defezione del Manchester City anche gli altri cinque club inglesi, coinvolti nella creazione ...